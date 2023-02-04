一名經營髮廊的已婚男子與店內女員工曖昧，並發展婚外情，兩人還大膽在髮廊洗頭區擁吻做愛，殊不知兩人的踰矩行為全被監視器拍下，事後正宮拿著畫面向女員工求償100萬，法官勘驗各項事證後認定女員工明知老闆已婚，卻侵害正宮配偶權，判賠30萬。

阿倫（化名）和妻子在2017年結婚，妻子控訴髮廊的員工小美（化名）明知阿倫有老婆，卻和阿倫不當交往發展婚外情，不僅多次在髮廊的洗頭區、收銀區擁抱接吻，小美還曖昧的把右腳跨入阿倫兩腿中間，此外阿倫和小美還大膽的在洗頭區做愛，全被監視器畫面拍下。正宮表示因為老公和小美的行為讓她身心受創並患上急性壓力反應合併睡眠障礙症，受有極大精神上痛苦，為此向小美求償100萬元。

小美對此則辯稱自己不知道阿倫已婚，但法官認為小美經常使用社群軟體，因此應該會看見阿倫臉書帳號貼出妻子及小孩合照，並記載「謝謝太太小孩家人夥伴客人朋友這一年的照顧陪伴」，故可知小美已知阿倫有配偶。

且正宮發現老公和女店員外遇時，曾傳訊給小美，要求小美將其與阿倫在一起親密關係的時間地點完整交代，小美回覆「好，我希望還是能跟妳見個面」後，正宮再度傳訊「今天2點前可以給我你們的事發地點和時間嗎」，小美旋即傳訊阿倫「妳太太要我2點前把資料傳給她」，阿倫回覆「你有想說嗎」，小美回「沒有」、「我要保護自己，你又沒有保護我了」顯見小美與阿倫發生逾越男女一般交往互動分際之行為時，已知對方已婚身分。法官審理後認定小美侵害正宮配偶權，判她需賠償30萬元。