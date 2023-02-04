韓國女神宋慧喬前夫宋仲基不久前再婚，更傳出新歡懷孕，她的一舉一動也受到關注，有別於前夫獲得祝福，41歲的宋慧喬遭酸民批評老了；但人在法國巴黎的宋慧喬，今（4日）曬出一系列近況照，同框小她15歲模特兒仍展現自信美，狀態一點都不輸年輕妹妹，獲得一片好評。

宋慧喬近期以影集《黑暗榮耀》強勢回歸，精湛演技加上發瘋等級的表現，讓她人氣再創巔峰；而最近她到巴黎參加時尚活動，也順道旅行，今日在IG分享她巴黎之旅的日常點滴，同行的有造型師、好友和模特兒等，眾多合照中她的狀態意外又造成話題。

宋慧喬在IG曬出巴黎行的照片，同框小她15歲的嫩模，狀態一點都不遜色。（圖／摘自宋慧喬IG）

照片中宋慧喬同框小她15歲的模特兒申賢智，還有其他好朋友，但41歲的她狀態一點都不輸年輕人，白嫩到發光，從臉上也看出她完全沒受到前夫喜訊影響，掛著燦爛的笑容；其中一張宋慧喬捧著臉的獨照，好氣色更是滿滿少女感，根本不像是41歲的女人。

宋慧喬以《浪漫滿屋》和《太陽的後裔》紅遍全亞洲，更登上事業巔峰，成為韓劇頂流女星，她也因為拍攝《太陽的後裔》和男星宋仲基相愛並結婚，兩人假戲真做讓所有觀眾都樂見其成；但2019年卻宣布結束不到2年短命婚姻，前夫宋仲基近期宣佈再婚，且新婚妻子已懷孕，他升格當準爸爸。