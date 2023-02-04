「GAME STAR遊戲之星」 由兩萬多名玩家，經過網路投票選出，其中大宇資的「女鬼橋：開魂路」，從數十款台灣研發遊戲中脫穎而出，獲得金獎。得獎原因歸功於遊戲的獨創性，劇情創新且細膩。

台北市電腦公會表示，該款遊戲結合各種台灣在地流行文化與網路迷因彩蛋，讓女鬼橋在恐怖驚嚇之餘，還帶給玩家許多樂趣。大宇資表示，該遊戲的「動態捕捉與角色演出效果佳，遊戲場景水準之上。」、「環境音效烘托出夜間校園詭譎的氣氛。」以及讓人會心一笑的本土元素等均是受到玩家青睞的原因。

女鬼橋製作人吳秉育台領獎時表示，第一次製作恐怖遊戲就獲得肯定，相當開心，接下來的續集正在如火如荼進行中。大宇資訊2023年參加商務區，主打自製遊戲，除了「女鬼橋：開魂路」，還有「海平線 無盡旅程」以及「仙劍客棧2」，今年以研發單機遊戲為目標，預計1～2個月就會有一款新作品上市。

另一家上櫃公司傳奇網路所研發的「幻想神域」獲得銀獎，「精靈樂章」得到佳作。至於中華網龍的「吞食天地M」也獲佳作。