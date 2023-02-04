情侶交往不只追求三觀相近，許多人也認為性契合是重要的一環。一名女網友崩潰表示，和男友交往沒多久，首次要發生性行為時，對方卻嫌棄她下體除毛除得太乾淨，直說「超怪超噁」，最後更以此為由說「我們不適合」，向她提出分手。貼文一出，引發網友熱烈討論，有人留言安慰，「他根本不懂，分了也好」。

原PO在論壇《Dcard》發文抱怨，和男友在一起將近2個月，日前要發生第一次性行為時，男友將手伸到她的內褲裡，竟嚇得馬上抽出來，驚訝地說「妳怎麼沒有毛！」而原PO也隨即解釋，自己有定期雷射除毛的習慣，還為此花了將近3萬元買課程。

「妳能為了我不再去嗎？」男友崩潰表示，完全無法接受沒有毛的女生，還說：「看起來超怪！超噁心！下面就是要有毛啊！」而這時男友已經喪失性致，再也無法提槍上陣，還用厭惡的眼神看了一眼原PO的下體，最後穿上衣服轉身離去。

更讓原PO傻眼的是，隔沒幾個小時，她就收到男友提分手的訊息，原因為「彼此不適合」，還指責她交往前沒有如實以告，浪費彼此時間，原PO怒火中燒地說：「這到底X小？應該是我目前遇到最瞎的分手理由吧」，也因此好奇上網發問，「無毛真的這麼噁心嗎？」

貼文曝光後，一票網友看傻眼，紛紛留言，「想必就是一位特殊癖好的人，分了也好」、「這種垃圾分了也是好事」、「無毛多讚，他根本不懂」、「恭喜，離開一個不值得的人，沒有浪費更多時間」、「是極品好不好，完全不懂珍惜欸」。