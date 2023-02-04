陸軍某機械化步兵旅一對軍官情侶，於前年營區內交歡，還拍下性愛影片，卻在日後不明原因外流，震撼軍方，將2人調職查辦。稍早媒體報導，軍方已鎖定特定人物，而女方IG遭到肉搜，一夜增加2.8萬粉絲，今天疑似又開新IG，強調「已備案持續蒐證中」。

軍官情侶於2021年在營區內性愛，把連長寢室當成炮房，兩人更拍下多段性愛影片，過程中階級中尉的女輔導長拍著軍服、露出臂章，忘我與上尉連長男友交歡，但事過1年半，影片卻突然外流，讓司令部大為震怒，將2人列入汰除對象。

當事女中尉IG遭鄉民起底後，粉絲一夜暴增2.8萬人，讓當事人一度關閉，重啟後改為私帳，今天更開新帳號，表示原帳號不再使用，強調「已備案持續蒐證中」。(圖／取自IG)

女中尉IG遭到網友肉搜起底，並分享多張辣照，從原本500多人追蹤，24小時增加至2.8萬人，讓當事人一度關閉IG，重啟後設為私帳。

今天(4日)，女中尉創立另一個IG帳號，表示原本帳號不再使用，更PO出8字「已備案持續蒐證中」，疑似強調自己對抗到底的決心。稍早軍方也表示針對影片外流者身分已掌握明確目標，並表示2人目前還是情侶關係，決定攜手共度這次風暴。

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