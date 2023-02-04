本季前4次「雙北大戰」都以輸球收場的台北富邦勇士，4日終於嘗到首次贏球滋味，靠著蔡文誠最後6秒投進致勝中距離，曾祥鈞又賞了曼尼高再見火鍋，勇士最後以111比109驚險擊敗新北國王拿下3連勝，這也是本季勇士首度在雙北大戰贏球。

儘管牧倫斯開賽沒多久就表演戰斧式扣籃，國王仍讓勇士靠著塞瑟夫與辛特力帶領，打出21比4開局，隨後更靠塞瑟夫、張宗憲各一記三分球，擴大領先到19分，不過國王也有所回應，曼尼高與簡祐哲的三分外線，幫助國王打完首節，把比數追成24比37。

國王次節展開反撲，簡祐哲連進兩顆三分外線，轉眼縮小差距到4分，幸好張耕淯挺身而出，連拿5分幫助勇士重新拉開，但國王再次追上，更靠林書緯三分球取得53比52超前，幸好張宗憲及時投進三分，勇士打完上半場，仍以58比54領先。

張耕淯成為場上最大奇兵，第2節3投3中、獨拿11分，更在上半場結束同時投進壓哨中距離；國王第3節靠著曼尼高連進兩顆三分球，打出10比0攻勢超前6分，可是勇士也再次追上，甚至靠著賴廷恩罰球重新超前，前3節結束，勇士82比81領先。

勇士末節更發動13比0猛攻，一度取得97比86領先，但國王也回應10比2重新追上，幸好曾祥鈞最後1分25秒投進三分球，擴大領先到5分，楊敬敏接著兩罰中1，塞瑟夫卻馬上切入放進兩分球，比賽來到讀秒階段，勇士109比103領先。

林書緯最後52秒投進三分球，張宗憲更在最後31秒被吹違反運動道德犯規，楊敬敏又是兩罰中1，接著妙傳給埋伏禁區的戴維斯放進追平兩分球，時間僅剩19秒，蔡文誠卻在亂軍當中撿到進攻籃板，在最後6秒投進中距離，國王最後一擊交給曼尼高，卻遭曾祥鈞賞了再見火鍋。