正統鹿耳門聖母廟迎春牛與煙火秀現場湧入數十萬人。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟年度搶春牛暨煙火秀4日晚上7時30分登場，數十萬人次湧入安南區土城部落，睽違2年復辦的搶紙春牛活動仍吸引眾人瘋搶，2萬多發高空煙火晚間8時起分2段式共50分鐘施放，連台南市區民眾都能眺望到煙火夜景。

正統鹿耳門聖母廟煙火施放，璀璨煙火照亮土城夜空。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟的搶春牛與高空煙火是南台灣每年元宵大戲，安南區土城部落4日傍晚陸續湧入人車，現場群眾從廟埕聚集到安中路，看不到盡頭，廟方估計數十萬人數超越往年。

台南市長黃偉哲主持鞭春牛儀式。（程炳璋攝）

今年是搶春牛儀式停辦2年之後首度復辦，民眾躍躍欲試搶得紙春牛博得好采頭，台南市長黃偉哲主持鞭春牛，執行12鞭後，工作人員將紙春牛推入人群中，春牛頃刻遭包圍人群撕碎，一度傳出民眾因推擠受傷。

民眾爭搶紙春牛，現場推擠有人輕傷。（程炳璋攝）

重頭戲高空煙火登場，分2段式施放共50分鐘，中間穿插12門蜂炮體驗，遊客紛紛拿起手機對準夜空拍攝，絢麗的各式顏色煙花環繞廟城發射，瞬間點亮土城夜空，現場民眾驚呼連連。

蜂炮體驗十分刺激，廟方推出炮城，民眾紛紛拿出預備的遮擋物，包括塑膠布、雨傘與厚紙板，蜂炮點燃後如雨點飛出，現場尖叫與歡呼聲不斷。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，每年聖母廟的煙火秀，不只廟埕人山人海，附近道路與河堤都站滿賞煙花民眾，已是土城每年元宵節的盛事。