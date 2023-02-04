從2月14日的西洋情人節到3月14日的白色情人節，讓這2個月都充滿粉紅泡泡氛圍，飯店業更拿出最奢華的方案吸引戀人來過節。台北遠東香格里拉即日起至3月14日推出期間限定的3款情人住房專案，其中更推出能住進總統套房的「總是寵愛．一生香愛」住房專案，包含房內浪漫布置、豐盛早餐、豪華閣貴賓禮遇和電影院包場服務，滿足想高調示愛的戀人們想受滿滿專屬尊榮感。

「總是寵愛．一生香愛」住房專案可入住近70坪總統套房的，盡享最奢華的兩人世界，盡攬城市高樓美景，專案包含客房繽紛氣球及花藝佈置、豐盛早餐、豪華閣貴賓禮遇、客房餐飲1萬元消費抵用，更安排專業鋼琴老師於總統套房內現場彈奏，讓愛侶一邊享用專屬晚餐、一邊欣賞悠揚琴聲。

台北遠東香格里拉的總統套房擁有景觀按摩浴缸及專屬桑拿室。（台北遠東香格里拉提供）

專案還能享電影院包場服務，可選擇影片及場次（依影院檔期為主），獨享兩人的電影世界；若電影未能於住宿當晚使用，也可於2023年3月14日前擇一日使用；「總是寵愛．一生香愛」每晚13萬1400元起。

台北遠東香格里拉的特級套房。（台北遠東香格里拉提供）

「吾愛久久久」專案則適合喜歡低調奢華的戀人，可入住特級套房，在華麗優雅的套房裡獨享浪漫氛圍；專案包含雙人豐盛早餐、精選香檳1瓶、甜蜜氣球及花藝佈置、迎賓巧克力以及豪華閣行政酒廊禮遇，每晚5萬2999元起。另外還有「摯愛101」住房專案，入住舒適寬敞的台北101景觀尊榮客房，並用5星飯店食宿好禮寵愛情人，包含馬可波羅餐廳的「香戀馬可」情人節限定套餐2客、1支價值8756元的粉紅氣泡酒、雙人豐盛早餐，並加贈名媛貴婦愛用的Abysee黃金藻青春化妝水（120ml）和保濕逆齡多效面膜（5片裝）禮盒組，每晚1萬1999元起。

馬可波羅義大利餐廳推出「香戀馬可」情人節限定套餐。（台北遠東香格里拉提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

餐飲的部分，2月14日當天，館內以高空景觀聞名的馬可波羅義大利餐廳推出「香戀馬可」情人節限定6道式套餐，囊括2道驚喜開胃小品、吸睛美味的三色燉飯、香煎鱈魚或炭烤西班牙伊比利豬上蓋，以及帶有食趣的甜品椰凍可可球，雙人訂餐還會贈送1支法國微甜粉紅氣泡酒，每位3980+10%元；每人也能加800元入座指定馬可波羅酒廊窗邊席，眺望台北101，享受無敵美景。

「熊尬意您」巧克力覆盆子蛋糕。（台北遠東香格里拉提供）

此外，1樓The Cake Room也為戀人們獻上2款情人節蛋糕「粉紅天使」及「熊尬意您」，其中的「熊尬意您」更以巧克力製出2隻超萌的泰迪熊，模樣可愛；情人節蛋糕每個1580元，需事先預訂。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！