俄烏戰爭進入第346天，戰況依然膠著不下。為因應俄羅斯可能在春天大舉進攻，西方國家接力軍援。對此，前立委郭正亮今（4）日就大膽斷言，「在五、六月的時候，俄烏有機會停火，但這意味著雙方必須要經過一個殘酷的戰爭，讓大家受不了，才會決定要來停，目前就是在殘酷戰爭的階段」，引發討論。

郭正亮今日在網路節目《不演了新聞台》中表示，「俄羅斯最近才有一個數字，說它的貿易收入已經回到戰前，表示它沒有受到太大影響，現在比較大的影響是它內部的經濟，因為歐美和日、韓企業的撤出，要恢復不容易」，郭正亮接著指出，但貿易俄羅斯手上最多的就能源跟糧食，它還是有相當大的收入，「對於製造彈藥及軍品受到的影響不大，這本來就是一個不成比例的戰爭」。

郭正亮最後更說，「這個戰爭繼續打下去，除非北約整個介入，不然烏克蘭是沒有勝算的」，郭正亮也大膽斷言，「在五、六月的時候，俄烏有機會停火，但這意味著雙方必須要經過一個殘酷的戰爭，讓大家受不了，才會決定要來停，目前就是在殘酷戰爭的階段，而北約可能要小心『俄羅斯會不會打擦邊球，比如波羅的海的三個小國和波蘭』」。