台南市曾文、烏山頭與南化3座主要水庫春節過後蓄水率大減，南水局把握每次求雨機會，4日晚間6時趁華南雲系東移，啟動人工增雨作業，向老天爭取多一點水資源。

南水局表示，這波氣象資訊提及華南雲雨東移，台灣中北部與東半部有短暫雨，僅南部降雨不明顯，然台南水庫缺水嚴重，南水局趁南部雲系增多，把握降雨雷達回波訊號，啟動人工增雨作業。

南水局表示，旱季不錯過一絲向老天爭取水資源的任何機會，嚴控水庫出水，極力蓄留水資源，同時最佳化調配區域水源運用，以增加南部地區備援與整體應變能力。