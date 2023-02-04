新生代女星趙露思擁有亮麗外表和精湛演技，2020年主演陸劇《傳聞中的陳芊芊》後爆紅，被封為「95後小花」，星途一片看好。3日她曬出生活美照，意外被網友驚覺纖細美腿全靠P圖，窗簾歪曲變形，加上電視機的螢幕，有一名男子的倒影，遭疑已有交往對象，掀起一片熱議。

趙露思3日在大陸社群PO照，可見她換上白色羽絨衣配上黑色長褲，腳下踩著白色雪靴，看起來非常保暖，不過其中一張照片被網友發現不尋常，本該垂直落地的窗簾，不自然地歪斜，趙露思的腿跟屁股更被P了好大一部份。

網友還原圖片後發現身材P圖外，電視機還有一名神秘男子。(圖/微博)

此外，網友調整照片的曝光度後，見到電視機反射出一名男性，稱她交了男朋友，輿論開始發酵：「照片疑似躺了個男的？還是她的哪個阿貓阿狗？」、「反射出來疑似一位沒穿褲子的男的」，好在也有網友跳出來護航：「那個是沙發的色塊」、「裡面那是她的阿姨」、「女生P個圖怎麼了，難不成明星就不能P圖了嗎？」

對此，趙露思親自解釋電視機的人是阿姨，並非男友，大陸社群則出現「請趙露思工作室正視粉絲訴求」的討論，要求趙露思工作人員提告不實謠言，捍衛趙露思的個人名譽。