今年轉戰美職匹茲堡海盜隊的旅美投手黃暐傑確定受邀大聯盟春訓，是目前唯一能參加大聯盟春訓的台灣選手。黃暐傑去年底透過規則5選秀從巨人隊轉戰海盜，今年要續拚上大聯盟。
規則5選秀主要是促進美國職業棒球小聯盟（MiLB）球員流動，避免球團於MiLB囤積優秀球員，規則5選秀每層級各隊每輪可從其他球隊MiLB保護名單外選走1人。
根據美職大聯盟（MLB）官網記者今天報導，海盜（Pittsburgh Pirates）本季春訓邀請29歲的黃暐傑等非40人名單選手加入，而40人名單中還有韓國選手崔志萬等，總計65人參加海盜春訓。
黃暐傑在亞利桑那響尾蛇隊（Arizona Diamondbacks）展開旅美生涯，之後陸續效力德州遊騎兵隊（Texas Rangers）、舊金山巨人隊（San Francisco Giants），2019年效力遊騎兵期間升上MLB，成為史上第15名登上MLB台灣球員。
黃暐傑去年與巨人簽約，在MiLB 3A投23場（13場先發），戰績3勝2敗、防禦率4.40。（編輯：李明宗）1120204
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。