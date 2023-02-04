2月4日晚間9時11分起，高雄市左營區與三民區停電與跳電，影響超過6000戶。有民眾反映，停電只有一、兩分鐘，隨即恢復正常。台電說，影響戶數1848戶，停電原因待查。

住在左營文自路的民眾說，停電約一、兩分鐘，當時正在上廁所，有嚇了一跳，但沒多久就恢復正常。

至於有無民眾因此受困電梯，左營警方表示，還沒有接獲相關案件的報案。此跳電與停電事件影響孟子與文字路口的紅綠燈停電，台電已經派人維修。警方也派遣警力到場指揮交通。

台電表示，停電區域包含高雄市三民區天祥二路、民族一路、河堤路、裕誠路、左營區大中二路、文自路、孟子路、重上街、崇德路、博愛三路、曾子路、華夏路、新庄仔路、新庄段、葫蘆段、文萊路、立大路、高鐵路等一帶。

台電說，今晚第一時間停電戶數6471戶，第一次復電戶數4623戶。第二次復電戶數1161戶。目前仍有687戶停電。