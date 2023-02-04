埔里鎮隆生路一家木材工廠晚間第2度起火燃燒，調派草屯、國姓、埔里、魚池共7分隊人車灌救。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮隆生路一家木材工廠4日中午發生火警，沒想到撲滅後不到6小時，晚間近7時再度起火，濃煙直竄天際，由於工廠市鐵皮搭建，內部堆置大量易燃物，火勢一發不可收拾，消防員以切割機切開牆面，再以強力水柱灌救，歷經1個多小時才控制火勢，起火原因及災損待調查釐清。

該家木材工廠中午12時許報案指廠內發生火警，南投縣消防局獲報派遣埔里、中心碑消防分隊派員前往灌救，火勢在1個小時內撲滅，因為火災重創業者停工，準備擇日找人幫忙清理善後，沒想到晚間近7時木材廠再度遭祝融報案。

木材廠以鐵皮搭建，內部堆置木材等大量易燃物，火勢十分猛烈，南投縣消防局獲報出動埔里、國姓、草屯、魚池共7個消防分隊人車馳援，因火舌在鐵皮內悶燒，消防員以切割機切開鐵皮，為了避免閃燃，消防瞄子手嚴陣以待，切開鐵皮後全力射水灌救，費時1個多小時控制火勢，接續進行殘火處理。

南投縣消防局指出，工廠人員即時撤離，未釀成傷亡，不過工廠歷經2次大火，損失慘重，第2次起火點與第1次起火點相近，起火原因及災損情況，待消防鑑識人員調查釐清。