全球電動車市場正在快速成長，中國大陸龍頭廠比亞迪預估去年大賺170億元人民幣，美廠特斯拉（Tesla）近期則推出一波全球大降價，各家車商也紛紛開始發展電動車車款，未來該領域將成為兵家必爭之地。資深媒體人吳子嘉2日表示，電動車市場恐將被美、中、歐三雄分食，日本車廠由於起步較晚，可能會在這場競賽中跌到後面去。

吳子嘉在節目《關鍵時刻》指出，日本部分車廠有一個戰略上的概念，汽車要進入全電動時代，有一個油電混合的過渡期。但電動車市場的戰爭提前開打，讓大家都非常意外。他強調，美國總統拜登的下一個階段，一定是讓美國汽車工業獨步全球，所以現在才會積極封殺中國大陸的科技和車廠。

另吳子嘉還提到，現在全世界鎖定一個概念，叫做「特斯拉供應鏈」，因為它跟別的車廠不相連，這也使得北京政府給特斯拉在上海特殊條件，帶動中國大陸整個後備供應鏈的能量，像電動車電池供應商寧德時代就因此受惠。然而現在福特、通用踏入電動車市場，就開始做一個反特斯拉的供應鏈，不過他也強調，要從油車轉到電動車領域非常困難。

至於未來電動車市場的情況，吳子嘉分析，是在生產的總和力量分勝負，一路從設計、零件到供應鏈都要比拚，現在美、中已經開始了，歐洲也計畫推出可能的補貼方案。他認為，這已經不是一般的自由貿易，也不是一般的全球化貿易，未來整個產業鏈會以美、中、歐為主體，並外溢到中東、東南亞等地區。