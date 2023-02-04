有抓姦神器之稱的「Zenly」（俗稱冰棒）在日前下架，後續雖然有其他「平替版」的APP可作使用，但不少人使用後還是覺得Zenly在使用上最為順手。近期有網友發現Zenly的團隊被Peer買下，並且規劃在今年推出「Peer」應用程式，許多網友們得知後紛紛搶先註冊，直呼期待，也有人幽默表示「被情勒跟控制的人又開始瑟瑟發抖了」。

有眼尖網友在「Dcard」上分享近期看見Zenly團隊推出新程式，原PO興奮表示「畫風一模一樣，去翻了他們的IG跟網頁，覺得應該就是了！」，表示「喜歡冰棒的大家可以期待一下」，強調自己近期用了許多替代程式，但還是覺得冰棒最順手。

由於Zenly可以精準定位，且能得知好友的手機電量、時速，還有足跡紀錄功能，在過去因為Zenly的精準度也避免許多社會案件的發生，因此Zenly下架時讓許多使用者哀號，後來有網友找出多款與Zenly雷同的APP，也有網友改以iPhone內建的定位功能，但多數人在使用後仍覺得Zenly在使用上較易上手、介面和系統的穩定度也是Zenly完勝。

根據Peer官網發布的訊息可知，Peer買下zenly背後的原創團隊，且有意打造如同zenly的定位程式，在Peer的官網上也說明這款應用程式將於今年二月份分階段發布資訊，預計在今年內於 iOS 和 Android 上推出，目前Peer也開放用戶預先註冊。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示「如果真的有跟zenly差不多甚至更創新的功能，那研發出其他替代冰棒的軟體不就沒戲唱了…」、「希望有差不多功能 甚至創新」、「已經預先註冊了 期待」、「用戶這麼深的app 我有錢我也把這公司買來賺錢」、「被情勒跟控制的人又開始瑟瑟發抖了」。