民進黨2024總統大選高機率會推出副總統賴清德角逐，媒體人黃暐瀚指出，駐美代表蕭美琴極有可能成為賴的搭檔。而近日就有媒體指出，蕭美琴是否和賴清德搭檔參加2024總統大選，存在著兩個變數，其一就是賴清德是否能夠在民進黨內的初選脫穎而出，再來就是總統蔡英文和蕭美琴關係密切，賴清德還得說服蔡英文才算數。

根據《中評社》的報導指出，蕭美琴有著駐美代表的身份，加上深獲蔡英文信任，在過去蔡政府的時代，蕭美琴更能深入與美方關係的經營，若是賴清德能夠和蕭美琴搭檔參選2024，可以一次解決兩個問題，其中對於賴清德「台獨」的立場，美國會比較放心，再來就是蔡英文對賴清德的不信任也會被解決。

該份報導更指出，甚至有傳言認為「鄭蕭配」也很有可能，同時若是行政院的政務推動得宜，「陳鄭配」也可能是民進黨另一個組合。現在民進黨2024內部初選都尚未開始，賴清德是否能拿下民進黨大選門票，目前還很難說，「黨內目前還是有不同組合的可能性，這代表了賴清德並非百分之百定於一尊」，而民進黨初選是否一定賴清德出線，不到最後還無法確定。