台南新市工廠外傳出火警，整排廢棄輪胎全面燃燒，黑煙直竄天際。（翻攝自記者爆料網）

台南新市工廠外傳出火警，整排廢棄輪胎全面燃燒，黑煙直竄天際。

今(4)日晚間8時19分許，台南市新市區一處工廠外傳出火警，廢棄輪胎不明原因起火燃燒，黑煙直衝天際，消防局出動28輛各式消防車，約60名消防員前往灌救，目前無法確認工廠是否有人員受困，其詳細起火原因還有待消防局進一步調查釐清。