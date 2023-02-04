台南新市工廠外傳火警 整排廢棄輪胎狂燃燒 黑煙衝天際 22:442023/02/04 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南新市工廠外傳出火警，整排廢棄輪胎全面燃燒，黑煙直竄天際。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南新市工廠外傳出火警，整排廢棄輪胎全面燃燒，黑煙直竄天際。（翻攝自記者爆料網） 台南新市工廠外傳出火警，整排廢棄輪胎全面燃燒，黑煙直竄天際。 訂閱影音： 中時新聞網 今(4)日晚間8時19分許，台南市新市區一處工廠外傳出火警，廢棄輪胎不明原因起火燃燒，黑煙直衝天際，消防局出動28輛各式消防車，約60名消防員前往灌救，目前無法確認工廠是否有人員受困，其詳細起火原因還有待消防局進一步調查釐清。 小琉球漁船驚傳火警濃煙密布 海巡人員急救援拉設攔油索 半山夢工廠等4家 2023年有意申請觀光工廠 工具機雙雄春燕到 美銀升評 #工廠 #廢棄輪胎 #燃燒 #黑煙 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊燒烤店火警 客人嚇壞奔逃 5店員嗆傷送醫 19:562023/01/31 社會 環球晶中美晶強漲 穩年線 04:102023/01/31 證券．權證 亞德客今年營收 拚雙位數成長 04:102023/02/04 證券．權證 降依賴 索尼相機產線從陸轉泰 04:102023/01/30 全球財經 小港棄置木材引發大火濃煙竄 民眾直呼：憋氣快速通過 12:032023/02/02 社會 西港廣告耗材工廠驚傳大火 有毒氣體將影響南部空品 18:092023/02/02 社會 訴說親子關係 歌舞劇《新龜兔賽跑》再升級 19:132023/01/31 生活 工廠改善計畫3／19申辦倒數計時！中市經發局增開家教班輔導 11:192023/02/04 政治 1天燒2次！埔里鐵皮木材廠祝融肆虐 工廠付之一炬幸無人傷亡 22:142023/02/04 社會 北市信義區火警！中坡南路公寓頂樓加蓋狂竄黑煙 消防急灌救 15:312023/02/02 社會 瑞士國會議員來訪引恐嚇 外交部籲以禮相待、保持理性 16:032023/02/03 政治 高雄透天民宅傳火警屋主一度受困樓頂 警消出動雲梯車火速救援 18:412023/02/03 社會 伊朗軍工廠遭無人機攻擊 美官員：黑手疑以色列 11:462023/01/30 國際 觀光工廠去年產值60億 創新高 04:102023/01/31 產業特刊 金門雞舍起火延燒報廢車輛 濃煙沖天嚇壞民眾 16:512023/02/02 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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