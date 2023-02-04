新北中信特攻籃球隊4日作客台中太陽，開節攻守狀態慢熱的中信特攻，雖一度遭台中太陽的三分球高命中率，陷入雙位數落後。不過在金恩（Ｎick King）第二節個人包辦22分，全場砍下41分的超級表現，以及特攻團隊下半場多次侵略性防守成功，終場新北中信特攻就以110比100拿下勝利，中信特攻「黑豹」阿巴西也在本場比賽完成個人生涯百顆三分球紀錄，目前團隊戰績11勝4敗穩居聯盟龍頭。

中信特攻今天登錄金恩應戰台中太陽，這也是金恩來台後首次亮相。太陽隊一開賽就展現主場優勢，靠著洋將馬龍（Ｍarlon Johnson）三分球3投3中，以及團隊展現高命中率，一度將分數拉開至雙位數。不過，中信特攻很快的也擺脫開節慢熱的狀況，第二節在金恩三分線4投4中，單節個人包辦22分的帶領下，中信特攻反以65比51雙位數領先進入下半場。

雙方易籃再戰，中信特攻靠著林秉聖與阿巴西在攻防兩端輪流發揮，一度將領先分數擴大至21分差，特攻團隊不斷祭出侵略性防守，製造太陽全場發生高達22次失誤，其中以林秉聖個人下半場包辦4次抄截，且多次阻擾對手攻勢最為關鍵，完全澆熄台中太陽的反撲氣燄，終場新北中信特攻以110比100拿下勝利，以近況2連勝持續位居聯盟龍頭。

談到金恩的來台首戰，總教練李逸驊表示，「這段期間從他練球狀態與團隊練習觀察，賽前就有預感他會有很不錯的表現，有他的加入，團隊在側翼的戰力就能夠更加犀利，戰術方面也可以打的更活絡。」李逸驊賽後也針對團隊加強叮囑，「本土球員的發揮，才是球隊爭冠之路的關鍵。未來團隊也必須要針對這點加強訓練。」

而今天全場繳出41分、8籃板、3助攻與2抄截的金恩，來台首戰就打出高水準表現，他表示，「大家利用團隊防守贏下比賽，雖然自己在開賽時並沒有完全進入狀況，尚未與團隊磨合到最佳狀態，但我要特別感謝隊友不斷為他創造機會。」本場比賽中信特攻拿下勝利後，目前2連勝的成績將於2月11日客場對戰高雄全家海神。