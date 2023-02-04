許多人都有脹氣、打嗝等小毛病，但輕忽這些警訊可能會出大事。肝膽腸胃科醫師葉秉威表示，有一名60歲的婦人在一個月內突然頻繁脹氣，且持續打嗝噁心，肚子脹得非常巨大，一度被診所醫師判斷為嚴重宿便，後來到大醫院電腦斷層一掃，在腸道內發現一顆4公分大的腫瘤，「小腸幾乎全部塞死」，且確定是癌症末期，腫瘤已轉移到肝臟和腹膜。

葉秉威在節目《醫師好辣》中分享病例，曾有一名60多歲的婦人有打嗝、脹氣、覺得噁心等毛病，雖然服用診所醫師開的腸胃藥有略微改善，但過了一周又故態復萌，就連排便也不順暢，後來診所醫師診斷「宿便過多」，讓婦人服用軟便藥後仍不見好轉，狀況還越來越差，甚至出現嘔吐的情況。

這名婦人輾轉找到葉秉威求診，挺著一個「巨肚」進到診間，檢查時發現原本應該是低頻的腸子蠕動音，竟然變成高頻音，葉秉威研判有腸阻塞的情況，經電腦斷層掃描後，果真在小腸和大腸交接處，發現一顆超過4公分大的腫瘤，「小腸幾乎全部塞死」，導致氣體與水分無法通過，也難怪肚子會脹得如此巨大。

葉秉威表示，婦人從出現症狀到就醫這段期間只過了短短1個月，最後確定是癌症末期，且腫瘤已經轉移到肝臟、腹膜，「症狀發生前腫瘤就已經在惡化」，葉秉威藉此呼籲，就算只是脹氣的小毛病也可能是身體發出的警訊。

葉秉威指出，若脹氣伴隨著五種症狀要特別提高警覺，包括：「持續嘔吐」，若嘔吐長達一周無法緩解，代表腸胃被阻塞；而「突然糞便細長」也有可能是因為病變的腸道變得狹窄，使得糞便被壓縮；此外，若出現「腹痛、反覆發作、藥物治療沒反應」等情況，也務必盡速到腸胃科做詳細檢查，確認自身的健康狀況。