報導表示，由日本工作經驗豐富的吳江浩出任該職，反映中國政府希望在中日關係日益緊張之際，推動中日關係往平穩方向發展。

吳江浩現年60歲，過去曾在上海外國語大學修讀日語，於1993年出任中國駐日本大使館二等秘書，之後升任一等秘書及參贊。

此外，日本共同社報導，兩國加快協調日本外相林芳正訪中行程。報導指出，日本關注美國國務卿布林肯相關動態，然後判斷林芳正何時訪中。但相關事件出現變數，布林肯原預計5～6日造訪北京，如今因為氣球事件，宣布推遲訪中行程，外界關注相關事宜會否使林芳正訪中行程出現變數。