台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，短期來看，利多政策仍是陸股市場表現的支撐，預期後續仍可望持續看到政策發力，政策托底將有望帶動市場進一步回暖。而中期來看，企業盈利才是支撐股市的重要因素，2023年企業盈利將有望出現改善，並於第二季迎來拐點，市場一般會領先於基本面，但不會脫離基本面，在企業盈利拐點出現後，將有望帶動市場持續反彈，因此陸股底部或已浮現，建議趁勢布局。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，大陸封控鬆綁下，將對內需市場注入重大利多，若加上大陸貨幣政策走向寬鬆態勢，搭配官方持續釋放財政刺激下，陸股將具備反彈的投資潛力。

就目前基本面來說，大陸經濟現況大幅改善仍需要時間，不過就產業面觀察，有些股票估值具較高的吸引力，現階段操作也適合納入投資組合中，有助增添投資組合的彈性機會，並在未來追求投資題材展現長線價格增長的空間。