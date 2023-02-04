2024年總統大選，藍綠最終派誰出馬，頗受關注，國民黨目前以新北市長侯友宜聲勢最高，副總統賴清德被外界認為可望代表民進黨出馬角逐。媒體人吳子嘉表示，從去年選舉到現在為止，民進黨可說一敗塗地，比內政，民進黨就掛了。

吳子嘉今(4日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨從去年選舉到現在為止，一敗塗地，比內政，民進黨掛了。民進黨明年若要贏，賴清德只有一招，就是搞「台灣優先」、「中共同路人」、「亡國感」。明年就要看「抗中保台」有沒有效，如果有效，賴清德就會當選；但若「抗中保台」無效，民進黨就要把政權交出來了。

吳子嘉認為，賴清德講「和平保台」、「親中愛台」的目的就是為了選票，都不是為了真正解決問題，若被大家證明賴清德不能解決問題、中共也不回應他，賴清德怎麼當選？因此，賴清德要透過美國與中共溝通，不能一天到晚喊口號。

吳子嘉也認為，賴清德講「和平保台」、「親中愛台」，講破嘴都沒有用，沒有人會相信，他也不相信賴清德做得到。