李千娜從選秀節目《超級星光大道》出道，是演藝圈罕見國台語雙開的好手，近年來跨足戲劇圈，也獲得金馬、金鐘獎的肯定。她3日做完健康檢查，並曝光了身體狀況，讓粉絲們都湧入她的社群平台表達關心。

李千娜3日在IG更新動態，稱健康檢查是一項大工程：「第一天低渣，第二天流質，第三天禁食禁水，喝瀉藥顧馬桶兩天」，好不容易做完一系列檢查，醫師告訴她身體並無大礙，卻告知3件事震驚到她：「過瘦。缺乏維生素D。心跳頻率是一般人2/1倍，適合當運動員」，她顯得相當沮喪，還打出哭臉表情符號。

李千娜健康檢查出現3大狀況。(圖/李千娜 IG)

經過3天嚴格的飲食控管後，她到家後立刻不顧一切猛吃，認錯稱：「對不起，餵養心情，我一回到家像野獸一般，瘋狂吃垃圾食物回血，最爛示範結束」，不過她承諾再來會嚴格要求自己，努力健身、多喝水、多曬太陽，飲食方面力求營養，最後呼籲粉絲們：「我們都要健康乖乖的完成任務」。

貼文一出，4千多名粉絲湧入底下關心：「心理層面也要顧到，吃垃圾食物回血很重要啊！」、「缺D是太久沒曬太陽嗎？」、「莫非千娜是被歌手耽誤的運動員？」、「千娜太瘦，我可以分妳一點我身上的肉肉」、「這邊歡迎挖角運動員」。