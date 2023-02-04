吳淡如（右）近日訪問劉墉。（梯梯文創提供）

吳淡如曾遭網友嗆聲。（梯梯文創提供）

根據Podcast平台Sound on聲浪近日公布的「2022聲音經濟報告」，吳淡如的《吳淡如人生實用商學院》節目再度獲得商業類冠軍，另一節目《吳淡如人生不能沒故事》同樣霸佔歷史類冠軍寶座，兩個節目加總累積下載次數已破6億次。

被問到坐穩冠軍的關鍵秘訣？吳淡如說，現在的社會離不開商學、心理學，正好這些是自己擅長的部分，加上認識很多商業界的朋友，把他們邀請來上節目，分享觀點，能夠幫助到一些對於商業有興趣卻沒有門路的人。

也因吳淡如的內容擁有高知識含金量，每天短短15分鐘到25分鐘持續陪伴聽眾，讓大家「一天沒有聽吳淡如怪怪的」，累積眾多粉絲支持。另一節目「吳淡如人生不能沒故事」則是老少咸宜，將複雜的歷史內容，用淺顯易懂的故事方式，讓大人、小孩聽得津津有味，獲得大家喜愛。

吳淡如說，當初誤打誤撞開始製作Podcast，因為喜歡自言自語，秉持著「馬拉松式」的規律，持續不斷地推出，慢慢累積出現在的成績。她也曾經遇到惡意評論，嗆她過氣，叫她怎麼不趕快去教社區老人大學。她說，「其實我現在犒賞這個人高額的稿費，如果不是他這樣講，恐怕我也未必有這麼好的持續下去的精神。」

她打算懸賞獎金找到當初嗆她的網友，因為這段負面評價，讓自己更想持續做下去，她說：「經營自媒體或社群媒體，一定會有人喜歡有人不喜歡，就算只有100個粉絲，也會有黑粉，沒有必要為任何人改變自己。」不要怕，就對了。

面對越來越多創作者加入聲音市場，是否曾經倍感焦慮？她說，「這個世界需要新陳代謝，前浪一定死在沙灘上，而世界是屬於年輕人的，所以歡迎年輕人來打敗我。」不過她也語重心長地表示，經營自媒體要憑真本領，才能夠讓大家長久不厭煩，「絕對要有知識的含金量，否則憑什麼大家每天要來聽你哈啦呢？」

吳淡如說，大概有70％的人在剛開始的2、3個月還沒累積聽眾時就已放棄，所以如果是自己喜歡做的事，不要計較酬勞，也不要灰心，有一天絕對會遇到知音。她以過來人的身分建議，有心想要進入聲音產業的創作者，講話口條要清楚，要有自己的邏輯與觀點，還需要有條理，能夠把平凡無奇的事說得像故事一般有趣，還有絕對要自律，最重要的是「做你自己」，做自己喜歡做的事，才能充滿熱情，並且持之以恆。