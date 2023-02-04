移動豪宅這樣載？有男子在屏東縣東港鎮1處街頭拍下一景象，從照片中可見，有名穿著淺色上衣的機車騎士，騎機車後方拉著1台板車，而板車上載著1條銀白色外皮的大鮪魚，其霸氣運送的樣子也讓網友看傻表示「小心這台百萬名車！別去A到他」、「您的黑鮪魚正在外送途中」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，拍攝地點位於屏東縣東港路新生一路上，有名未戴安全帽，穿著淺色上衣的騎士，其機車後面拉著一台板車，且板車上載著1條大鮪魚。

1名騎士在屏東街頭霸氣載著「鮪魚」，也讓網友驚呆表示「至少50萬元起跳」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「貴氣的展現」、「百萬名車」、「老闆，我要一份巨無霸黑鮪魚壽司」、「移動豪宅這樣載？」、「小心這台百萬名車！別去A到他」、「快偷拉住尾巴，整條帶回家」、「五十萬起跳」、「以為前面車禍，後來驚見大魚」、「好大一條黑鮪魚」、「東港的日常」、「您的黑鮪魚正在外送途中」。

不過有網友認為這樣的運送方式很不衛生、對食安的輕忽，但另外網友則表示「您盤中的美食，在上桌前就像垃圾一樣」、「黃鰭鮪日常，大家不可能不知道，在吧檯那一刻生魚片才是最乾淨的那一環」、「說好不衛生的應該可以不用吃魚了，漁港都這樣啊」、「鮪魚剛下船的樣子，溫度都是零下的整條硬得的石頭一樣」。