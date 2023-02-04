韓國「活章魚」為旅客最想挑戰的美食。（藝人提供）

魏妙如去年底與好友同遊韓國。（藝人提供）

魏妙如去年底與好友同遊韓國。（藝人提供）

魏妙如在民視《台灣那麼旺》歌唱比賽奪下百萬首獎後知名度大增，除了陸續推出單曲，演出及拍戲邀約不斷，忙碌之餘，她去年11月趕上韓國解封熱潮，與好友共遊韓國6天5夜，除了品嚐「暗黑海鮮」生吞章魚，2個拖著行李箱的女生，還體驗韓國人「過度擠迫文化」的地鐵搭乘情形，心有餘悸直呼嚇人。

韓國時隔2年半開放國境，當地的海鮮大餐絕對是觀光客首選，其中「活章魚」更被票選為最想挑戰的美食。新鮮有活力的章魚腳，現切後直接生食，第一次體驗的魏妙如說：「朋友說看起來很噁，可是真的很好吃，夾起來時牠還在動，放進嘴裡大約1秒有感覺、然後就不動了，口感比花枝更Q。」活章魚味道鮮甜毫無腥味，一大盤要價2萬韓幣（約4、500元台幣）。

韓國人「強擠地鐵」則是出了名的危險，尤其繁忙時段，車廂裡的乘客擠到上氣不接下氣、被人流推著走，魏妙如印象深刻地說：「真的好可怕，車裡明明已經擠得滿滿了，為什麼還是一直有人要進來，而且韓國人比較不會禮讓，你跟他們借過，根本沒人會理你，所以很常到站下不了車，只能坐過頭，再搭反向回去原本要下車的那一站。」

魏妙如此行住宿在明洞附近的飯店，價格合理且近地鐵站，她建議大家只要避開上下班時段、預防搭上人擠人的地鐵，其實在韓國度假真的不錯，「台灣飛過去只要2小時，雖然明洞受疫情影響沒有以前那麼熱鬧，但晚上小吃攤販還是滿多的，可以邊逛邊吃」。

魏妙如從新加坡隻身來台3年，一個人在陌生環境摸索，從沒什麼朋友到如今有固定的生活圈、朋友圈，她越來越熟悉台灣這塊土地，也喜歡這裡的生活步調不像新加坡那麼快速、物價更有彈性，「如果沒錢就省點吃用，不像新加坡物價高也沒得選擇」，她不僅打算在這裡買房，也不排斥嫁個台灣老公。

今年過年，魏妙如的爸媽、妹妹、弟弟及弟媳飛來台灣，一家圍爐團圓順道去中南部度假；至於新年計劃，魏妙如表示將自創音樂品牌，希望順利發行單曲及專輯；此外，近來有不錯對象出現的她，也期許自己新的一年感情發展順利。