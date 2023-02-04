何戎今（4日）出席新書《幸福馬拉松》座談會，他曾任3屆「藝起發光協會」核心理事，問及宋逸民風波，他坦言有關注新聞，認為教會爭議在處理上要把握一原則，「把大家有疑問的金流、協會轉教會等說明清楚，按照規則做事情，應該就沒有問題。」

何戎也提到有看宋逸民與陳維齡的澄清記者會，認為當時就應該列出詳細的收支表，至於針對前教友小甜甜的委屈，他建議宋逸民應該在開記者會時就當面道歉，可能一下子會讓當事人好過很多，「處理情緒上的事情，是需要一些細膩的做法」。

即便與宋逸民不是同個教會，何戎稱兩人一直是朋友，但沒有特別聯絡，「彼此工作都忙，忙的方向不一樣。」當初愛在四月天的活動雖然是一起創立的，但他已經3次沒參與，也與宋逸民2年沒聯繫。

而何戎曾在寰宇新聞工作，與廖科溢曾是同事，但他表示兩人不熟，「他是外景節目，我的節目是屬於新聞的，基本上在電視台見不到面的。」那給予二婚的廖科溢的婚姻建議？他覺得每個人的婚姻關係都是獨特的，他的書裡提到20年來的婚姻經驗以及反省角度，希望藉由自己的婚姻經驗，提供給讀者們不同的觀點及反思。