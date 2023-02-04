民視、八大《最強綜藝秀》本周六迎來新改版內容，由綜藝天王胡瓜帶領下與主持人賴慧如，在達人進行表演後，派出代表進行押注，猜測表演者誰勝出或者達到什麼境界。其中最受矚目除了最近話題十足的楊繡惠加入為常駐來賓，有「綜藝新三鮮」之稱的三位小鮮肉胡釋安、徐新洋以及模特兒出身的孫克傑，也被網羅成為節目固定班底。

為迎接元宵佳節，棚內特別高掛燈籠，全新單元「Show Me The Money」，胡瓜帶著大家挑戰「大環十八豆」，讓所有藝人押注點數，沒想到徐新洋拔得頭籌，拿走瓜哥大紅包，瓜哥馬上誇獎徐新洋：「你的賭運比你爸好多了」，趁機損一下自己的好友，也讓現場大家笑翻。

接下來為了賺紅包三位小鮮肉徐新洋、胡釋安、孫克傑自告奮勇介紹扯鈴選手，三鮮肉為了扯鈴選手的資訊量使盡全力，連扯鈴選手各自有幾張證照、甚至身分證編號都瞭若指掌，還被大家說來勢洶洶，主持人的稿子背得真熟。

而讓人又驚又怕的「幻術大仙」一登場，帶來一顆橘子，瓜哥問「幻術大仙」怎麼每次都是橘子，走近一看才發現橘子上插滿了針，幻術大仙不急不徐將針一根一根拔起往嘴裡吞，讓賴慧如及楊繡惠忍不住瞪大眼嗚住嘴巴，隨即「幻術大仙」吞進一條細線之後，從嘴巴慢慢將線拉出，局然拉出一串針，神奇的「穿針引線」讓全場藝人嚇傻，超恐怖畫面讓全場驚呼連連。