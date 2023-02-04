詹璇依懂的精打細算，不花大錢替女兒治裝。（詹璇依提供）

詹璇依有2個可愛的女兒，分別為4歲及1歲。（詹璇依提供）

「鏡電視」財經主播詹璇依結婚6年、育有2個寶貝女兒，熱愛穿搭的她透露，今年農曆過年只準備3套母女裝，僅花2000元治裝費就能跟女兒一起漂亮拜年。除了分享「精打細算」的親子穿搭術以外，詹璇依還教大家如何運用年終以及小孩的紅包來「錢滾錢」。

詹璇依經常在IG曬與4歲大女兒的親子穿搭照，她開心說，「我很享受經營社群跟穿搭，這就是我的樂趣，也可以跟小孩相處跟多拍照。」由於獲得許多年輕媽媽們的喜愛，她會將維持好的親子裝二手拍賣，若有粉絲喜歡也會進行代購，「想辦法將穿搭變成金流，而不是一次性的照片。」

詹璇依今年回中南部婆家與娘家過年，這次替女兒準備3套拜年服，治裝費控制在2000元上下，她自認滿會精挑細選，不會花大錢，懂得在折扣季時先把小孩的衣服挑起來，「因為我本身很愛買，我會先看自己衣櫃有什麼，再去幫小孩找適合的服裝，所以我跟女兒的親子裝全部都是自己搭配，不是買成套的。」

她也會替小孩買不親膚、易皺的棉質衣服，盡量不要有釦子，「因為小孩的釦子很小顆，容易掉。」至於樣式，她喜歡用背心搭配，「我很喜歡給我小孩穿喇叭褲，再跟媽媽搭配相似的背心跟外套，就會很可愛。」如果小女生喜歡穿裙子，也要選擇褲裙，「因為小孩很容易跌倒，這樣不容易曝光。」

詹璇依也透露，女兒過年收到上萬元紅包，擅長基金投資的她，就連投資方法都跟「母女」有關，表示會把年終獎金跟女兒的壓歲錢等一筆大金額，利用她的書中《我靠科技基金四年資產翻三倍》裡提到的「母子基金法」進行投資。

她解釋，所謂的「母子基金法」就是單筆買進穩健的母基金，定期定額投入資金至子基金，子基金達停利點時，就把資金轉回母基金繼續投資，如此一來小孩的紅包就能繼續錢滾錢。她計畫替女兒們投資到18歲，「如果她們未來想要出國留學，就能有一筆錢讓她們自己去做選擇。」