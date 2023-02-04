近日美國蒙大拿州上空出現來自大陸的間諜氣球，目前它正朝東南偏東方向飄移，國家海洋大氣局預估，最終會在4日飛越北卡離開。ABC新聞最新消息稱，拜登政府有意等氣球飛至大西洋再試圖把它擊落帶回。

隸屬美國廣播公司新聞旗下電視台WSOC-TV報導，被拜登放飛多日的氣球，昨日被北京證實為「不可抗力因素影響」，誤闖美國上空，現在正隨氣流軌跡漸漸往東南偏東方向移動，消息發布當晚(3)將經過密蘇里州，最終會在隔日(當地時間4日)上午10時，飛抵位於南部大西洋沿岸、北卡大城夏洛特(Charlotte)。

Lots of interest in suspected Chinese spy balloon. Recent sighting north of Kansas City. Forward trajectory based on atmospheric steering currents would bring it close to St. Louis tonight & into North Carolina Saturday. Follow Wash Post live updates here: https://t.co/mHZpCHHQes pic.twitter.com/JKvL78Ve0w — Capital Weather Gang (@capitalweather) February 3, 2023

夏洛特警方已發布聲明，呼籲民眾看到「氣象球」千萬不要開槍，也不要報警，就讓它自然越過。還列出3大注意事項:一、我們沒有能力去處理這顆1.8萬公尺高的飛行物；二、我們非常確信，聯邦調查局要我們不要管它；三、請勿嘗試瞄準它，甚至用你的槍枝把它打下來。

The Gastonia Police Department is asking residents to not shoot at the Chinese spy balloon if it flies over North Carolina pic.twitter.com/lD9VkI299M — Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) February 4, 2023

報導引述一名美國高級官員的話，等氣球飛越大西洋時，政府官員應該會嘗試將它擊落並帶回做研究，在美領空摧毀的風險及爭議實在太大，現階段內部積極擬定計劃，讓它墜落時也能在我國領海內。