正妹YouTuber「theHure呼兒」日前淚訴在日本東京的中華料理餐廳打工期間，遇到台人店主將發霉的麵條煮給顧客；而她見狀勇敢舉發，竟一度被老闆言語威脅和扣薪長達3個月！最終在外界的幫助下，她才順利爭取自身的權益。

呼兒在臉書發文淚訴，日前搬到日本東京打工，透過臉書社團找到一份中華料理餐廳的外場打工，由於當時自己的日文不算精通，加上當地疫情嚴重，起初她非常感謝台人店主願意錄取她上班，「給予我很大的鼓勵！」

孰料，呼兒在店內打工幾個月後，某天卻發現「冰箱的麵發霉了」，當下她隨即將此事告知店主，卻遭回應「熱水煮一煮就沒事了」，她見狀則在一旁心急如焚地說「不行，客人吃了會拉肚子」，沒想到接著卻看到店主直接煮了一碗麵並當場吃掉，再度強調「不會拉肚子」，之後她還被要求煮完所有發霉的麵條，更遭變臉兇喊閉嘴。

呼兒大嘆，「客人不會知道自己信任的中華料理店家居然會煮發霉麵，我無法理解當初對我很好的老闆為什麼會煮發霉麵給客人吃，卻不願意煮給她女兒吃，於是我決定要離開這裡！」她也將麵條發霉的照片上傳到網上告知外界，後來有比較正義的陌生人拿著照片去日本衛生所單位舉發；而在政府人員調查完離開後，店主竟下令要抓出去告密的人，而她被台人同事出賣，因此慘遭扣留一個半月的薪水，並威脅她把上傳網路的圖片刪除，不然就回不了台灣。

對於台人店主執意要求呼兒把媽梅的麵條煮給客人吃，她選擇勇敢向外界揭發。（圖／翻攝自臉書／呼兒）

呼兒指出，當時店主揚言要提告，「還逼我簽下保密協議書，然後不給我拍照內容，但因為我不懂日本法律，所以其實我很害怕，這樣的恐嚇威脅長達3個月，我的精神狀態處在憂鬱和恐懼中，過得非常悲傷不快樂。」多虧她一路上受到不少人的幫助，「我打給台日交流協會政府人員，他們教我如何到勞動局提告並討回薪水，還提供律師名單給我，教我如何作戰，也傾聽我所有痛苦心聲。」

至於事件如何落幕，呼兒表示，「後來我一個人前往勞動局用日文和英文交換溝通，終於勞動局出面請老闆支付薪水。」但因為日本勞動局無效強制雇主要如何支付這筆薪水的方式，於是她被老闆要求要到店裡拿薪水，「這次我請房東陪同我去，老闆又再次恐嚇威脅我，他嘴裡不斷說著我是壞人，我是惡劣的員工，正在我煩惱之餘，我這萬能的房東直接對著餐廳用日文大喊『這間店老闆積欠員工薪水』，我看見老闆的手居然在發抖，太不可置信了，老闆也會怕？看來是我太嫩了。」

不過，店主最終仍不承認有將發霉麵條煮給客人吃，讓呼兒相當不解，「真正見識到甚麼叫睜眼說瞎話！比扯鈴還扯！我非常感謝這位萬能的房東陪同我，也順利拿回薪水。」她也透露，日本勞動局屬於第三方，沒有強制力，所以如果走到勞動局，雇主仍然不支付薪水，這時候就必須走上有強制力的裁判所，將證據都提交，由裁判所強制雇主支付薪水。

呼兒臉書全文。（圖／翻攝自臉書／呼兒）

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