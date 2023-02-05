「養樂多1000哪裡買？」、「養樂多1000便利商店進貨時間分享」⋯，2022年標榜能改善睡眠的養樂多1000在日本造成風潮。為什麼這款2019年就推出的商品在兩年後暴紅？日本又有哪些商品在2022年熱賣？

《財訊》報導指出，2022年對日本一般民眾來說，過得並不安穩。日本漢字能力檢定協會每年舉辦的年度漢字募集，2022年選出的字是「戰」；這個字是歷年來第2次出現，上一次是2001年發生美國恐怖攻擊事件時。2022年發生俄烏戰爭，同時日圓貶值與物價上漲，也都讓人覺得每天都在打仗。另一方面，日本選手在世界杯足球賽中甚至戰勝德國和義大利，晉級16強，讓人熱血沸騰。

藝人喝出口碑 養樂多熱賣

第2名是「安」字，可以看出日本人對大幅日圓貶值（円安）印象深刻。而且7月日本前首相安倍晉三在奈良助選時遇害身亡，這些事故、意外等，也讓日本人覺得安心、安全的社會受到威脅。

根據《財訊》報導，在這樣的社會氛圍下，歸納2022年日本的暢銷商品，可以看到3大趨勢。第1是讓人放鬆心情的養樂多1000，累計銷量約10億瓶。日本人每天平均睡眠時間是7小時50分鐘，比法國的8小時50分鐘整整少了1小時；其中30、40歲的民眾，每天睡不到7小時。

養樂多1000每瓶有1000億個代田菌，根據公司的實驗結果，這樣高密度的乳酸菌能緩和壓力，同時延長深層睡眠的時間，改善睡眠品質。其實這項商品2019年10月就問世，由養樂多媽媽在關東地區的1都6縣銷售；直到2022年4月，藝人貴婦松子在節目上說，持續喝養樂多1000改善了睡眠，觀眾因此想買來喝喝看，結果商品賣到缺貨。有些消費者找不到同款商品，順手買了其他功能或品牌的乳酸菌飲料，帶動2022年日本乳酸菌飲料成長了3成，擴大了市占率。

第2個趨勢是懷舊。在台灣也創下亮麗票房的《捍衛戰士：獨行俠》，把日本人帶回戲院，日本票房突破134億日圓，其中不少人是36年前看過《捍衛戰士》，現在重溫舊夢。片中1986年就開始銷售的夾克，一到貨就被掃空；阿湯哥戴的雷朋眼鏡，直營店6月和7月的營業額約是前1年的5倍；川崎機車在中古市場上價格也大漲。

此外，《財訊》報導指出，1996年問世的「電子雞」，2021年也進化成「智慧電子雞」，1年賣出70萬個。小時候就玩電子雞的消費者，現在也會買來把玩，而且現在多了觸控螢幕和語音陪伴等功能，玩起來更有新鮮感。