關於「給孩子零用錢」這檔事，每個人的看法不一樣，至於零用錢多久給一次？又該給多少？每個人也各有不同見解，又或許這個問題正困擾著你：給太多怕孩子亂花錢、給太少又擔心他們不夠用……；本周小花平台《聰明理財》專題文章將引述一則親子理財故事，帶領讀者一起從「富人思維」思考：除了財富外，你我與富人究竟有哪裡不同？

每個猶太孩子都有5個存錢罐，他們是世上最富有的民族！

一位富人在給孩子零用錢時，問了他一個問題：你將來想成為有錢人還是窮人？孩子回說：「要成為有錢人！」父親給錢後又問：「你現在已經有錢了，你打算怎麼用？」孩子回說：「我要做我想做的各種事情！」父親接著問：「如果是這樣的話，你有可能成為窮人而不是有錢人，因為窮人是有多少就用多少〜」

然後父親拿出5個罐子告訴孩子，現在我來教你怎麼樣來管理金錢：

第1個罐子裡放所有錢中的10％－如果我給你1,000元的零用錢，10％就是100元，這是屬於上帝的10％，將歸到神的府庫，神會給你帶來祝福。

第2個罐子是「奉獻」的罐子－要把你手裡的金錢存入10％到這個罐子，用來幫助一些有需要的人，像是孤兒和窮人都是你有能力可以去幫助的人。

第3個罐子是「儲蓄」的罐子－即便你賺得不多、只有存入1元都沒有關係，至少你養成了「儲蓄」這個習慣，慢慢地就可以愈攢愈多。

第4個罐子是「投資」的罐子－許多父母給孩子零用錢，卻沒有教會他們如何管理，因此往往周一拿到零用錢到周五就花完了，周末假期想要出去玩，就沒有錢了……，「如果你的周圍有這樣的同學或是朋友，你可以把你的錢借給他們，但是不能白借，要收取一些費用，這樣你的錢就會愈來愈多，再下一個周末，向你借錢的孩子又缺錢了，不只他來借，他身邊的朋友也一起來借，這樣到了畢業，自然你就積累了一筆財富；相對來說，那些沒有父母教導如何管理金錢的孩子，就欠了一屁股債……」