退休後收入狀態將有所改變，從單一主要收入轉變成擁有多個收入來源，因此認識自已退休後有哪些收入來源就相當重要，而尚未退休的民眾也可以提早做準備，並等待時機成熟時勇敢退休。

Yahoo finance報導，退休人員通常能透過4種主要方式獲得收入，社會福利與社會保險是重要的收入來源，能提供退休人士基本收入與保障。其次則是工作收入，就算退休人士選擇離開職場，還有機會透過顧問、自由業甚至是兼職工作，退而不休降低工作強度與壓力，同時能增加收入。

此外，退休帳戶所存的退休金也是退休人員所依賴的資產，長達數十年的工作生涯中，定期撥出一些資金存入退休帳戶，逐步累積資產厚度，讓退休生活更安心。

第四點則是，若能擁有自己的房子也能提供第二人生另一層保障，有些人也會選擇賣掉手上的大房子，改買小房子多出來的現金也成為退休金，且若是手頭資金周轉不靈，房子抵押貸款也成為一個選項。

報導提醒，退休後收入型態出現改變，心態上也必須有所調整，退休前需要進行規劃，以避免生活陷入危機，有了多種選擇與準備，待時機成熟時就能勇敢做出踏進第二人生的決定。