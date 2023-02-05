2022九合一選舉牽動2024總統大選，引發各界關注。台灣民意基金會最新民調顯示，若未來是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，侯以38.7%領先賴的29％、柯的17.8％。對此，前民進黨立委沈富雄直言，侯2024一定會贏，柯則一定會參選。沈的說法掀起討論，大批網友則警告「不要小看民進黨」，籲藍營千萬別認為2024必勝而掉以輕心。

沈富雄2日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，現在情勢對賴清德是不利的，因為目前各種民調都顯示，偏藍的板塊仍然超過偏綠的板塊，這個狀況在多年來的現象裡都沒發生過。

沈富雄更鐵口直斷表示，如果侯友宜排名在第二，第三是柯文哲，那排名第二跟第三的屬性是一致的，最後柯會被棄保，這就是典型的棄保；沈也直言，「如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，而柯文哲一定會參2024」。

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「藍軍千萬別認為2024必勝就掉以輕心，要知道你們的對手是民進黨」、「民進黨是選舉機器沒有這麼弱，千萬別輕敵」、「沒有什麼一定贏的，只能說目前有優勢，但2024還很久一切都有變數」、「最怕國民黨人自認穩贏，這種心態最要不得」、「對國民黨而言，『團結』這2個字才是最重要的」。