林奕華2日辭去台北市大安區立委，並於3日正式就任台北市副市長，由於任期剩不到1年，大安區立委依規不用補選。對此，民進黨台北市議員簡舒培說大安區市民形同被放生，因此掛上「國民黨蔣萬安，還我大安區立委」布條表達不滿。國民黨台北市議員楊植斗則痛批簡舒培從來沒把林奕華放在眼裡，並酸她超想選立委，掛布條根本是「司馬昭之心路人皆知」。

簡舒培昨（4）日在臉書指出，林奕華上任後，大安區市民會有近一年沒立委服務，形同被放生。簡舒培說國民黨把政黨利益擺在市民利益之前，「真的把人民當塑膠」。簡舒培提到，國民黨跟台北市長蔣萬安對市民不滿的聲音充耳不聞，因此她掛上「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」布條，呼籲蔣回應大安區市民的聲音。

對此，楊植斗同日在臉書針對此事表示，自己過去與林奕華長期合作，在國會建立暢通的溝通管道，林更是將手邊的工作完全交接，待任務告一段落後才進市府來替大家服務。楊植斗說期間林奕華也請同事代勞，未來涉及中央的會勘事項，他一樣可以在立法院找人幫忙，「就我個人的私心，奕華姐出身大安區，最熟悉在地，有她擔任副市長，反而是讓大安人在市府多一個靠山，市政上的建設絕對少不了」。

反觀簡舒培，楊植斗說她掛布條打林奕華，根本就是假議題。楊植斗透露，簡舒培在地方會勘，若有涉及中央的部分，從來不邀請林奕華參與，反而是找新潮流的委員辦公室幫忙，在地方上民進黨不讓林有服務的機會；在立法院民進黨也頻打壓在野黨、不給資料、答詢傲慢。

楊植斗說簡舒培從來沒把林奕華放在眼裡，現在卻掛起布條要求國民黨歸還這一席大安區立委，此舉根本是司馬昭之心路人皆知。楊植斗提及，簡舒培想選立委，這次沒有補選堵住她的路，於是報老鼠冤，甚至鼓勵大家跟布條拍照打卡，楊植斗諷刺道，這種醜得要命的布條，要不是美感出大問題，到底誰會去打卡？