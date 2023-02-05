美媒日前放出消息指出，拜登政府考慮全面切斷華為進口美國任何產品的管道，包括禁止英特爾、高通等美企向華為供貨。大陸官媒經濟日報稱，消息若屬實，將徹底撕下美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的「遮羞布」，暴露出美國單邊主義霸凌行徑，以及多邊貿易體制破壞者和全球產業鏈供應鏈擾亂者的真面目。

經濟日報發表評論文章指出，近年來，美國泛化「國家安全」概念，採取種種惡劣手段圍堵打壓華為等大陸企業，可謂無所不用其極。2019年，川普政府將華為列入「實體名單」，對於向華為出口美國技術實施嚴格限制；2021年3月，美方列出「對國家安全構成不可接受風險的通信設備與服務商」，華為、中興等5家中國大陸科技企業上榜；2022年11月，此清單正式啟動。

路透社等外媒近日引述知情人士表示，美國正在擬定全面禁止美企供貨華為的最新措施，封殺範圍從5G產品跨入4G智慧手機晶片。

文章說，此次美方放出風聲，徹底撕下美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的「遮羞布」，充分暴露出美國單邊主義霸凌行徑實施者、多邊貿易體制破壞者和全球產業鏈供應鏈擾亂者的真面目。

文章提到，美方嘴上說著要公平競爭，實際上卻是美國優先。從通過所謂「競爭法案」，到鼓吹對華「精確打擊」精確打擊，華盛頓一直試圖通過包括擴大對華出口管制在內的各種方式和手段阻礙中國大陸正當的技術發展。

事實證明，儘管美國政府口頭上表示不尋求與大陸衝突和「新冷戰」，不阻止中國大陸發揮大國作用，但其行動上仍在不斷打壓大陸，企圖通過「小院高牆」策略圍堵大陸高科技企業，並遏制大陸的科技發展。

文章重申大陸官方立場，稱「中方不迴避也不懼怕競爭，但反對以競爭定義整個中美關係，反對以競爭之名行遏制打壓之實。中方願在相互尊重、平等互惠的基礎上同美方在雙多邊領域開展溝通合作。但必須指出，美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政、損害中國利益。」

「當今世界，經濟全球化是不可逆轉的大勢。」文章提到，從長遠看，國際企業為維護市場份額，將不得不調整佈局，繞開美國進行合作，這恐怕會從根本上削弱美國的技術領先地位和市場主導地位。最後一句警告美方「企圖拆別人的橋，最終只會堵死自己的路。」