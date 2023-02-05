美國對大陸晶片產業多方圍堵，目的是打擊該國半導體發展，全球貿易戰一觸即發，大陸是全球最大的太陽能市場，北京有意透過限制太陽能板技術出口，作為回應美國制裁的反制措施。雖然如應用材料等美企擁有太陽能產業所需知識產權，但出口禁令仍將衝擊西方推動綠能的發展。

路透社報導，北京擬效法美國對其的晶片措施，限制太陽能產業技術出口。目前尚未公布出口管制措施細節，但計畫涵蓋大尺寸矽片技術、黑矽製備技術和超高效鑄錠單晶／多晶工藝等太陽能板零組件技術和機械。

雖然美國的應用材料、挪威的挪森（NorSun）和義大利國家電力公司等企業，仍擁有太陽能產業所需知識產權，大陸太陽能技術的出口管制，對美國而言並非無法克服的問題。

可即便如此，大陸的禁令仍會衝擊西方推動太陽能板製造的發展，根據國際能源署（IEA）數據顯示，大陸佔全球79%的太陽能板多晶矽產能、97%的太陽能矽片，以及85%的太陽能電池。

報導稱，美國為國內太陽能板業者提供稅收減免，歐洲可能也會出台類似的補貼措施，但在缺乏大陸設備的情況下，建設製造能力將需要更高的成本。專家表示，歐洲太陽能產業產能不到10吉瓦，大陸則約300吉瓦，每增加1吉瓦，就需要斥資10億歐元，且花費更長的時間，「建造一座新工廠產出多晶矽等產品需要數年之久，而一條完整的太陽能供應鏈更需要四倍的時間」。