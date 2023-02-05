美國商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）日前透露，美國已與日本和荷蘭達成協議，將對出口中國大陸的半導體製造設備推出新限制，美媒還爆料，DUV（深紫外光）設備也包含在其中。不過前立委郭正亮昨（4）日表示，美方此舉恐會加快大陸自製半導體設備的速度，如同華為之前被拜登政府制裁，反而開發出鴻蒙OS系統一樣，他也提到，大陸現在已積極開發新技術，盼能突破美國封鎖。

郭正亮昨在網路節目《深喉嚨online》提到，微軟前董事長比爾蓋茲（Bill Gates）認為，不要低估中國人，因為大陸真能做出新的半導體設備，損失最大的將會是美國。他強調，拜登政府如果長期賣晶片給大陸，陸方反而會產生依賴，不想自己發展技術。

另對於美國連DUV設備都要封鎖，郭正亮認為，大陸再三年左右就會掌握DUV技術，不過想要發展出EUV（極紫外光）設備跟EDA製程軟體的技術，就需要比較長時間。但他也以華為發展出鴻蒙OS系統為例，稱美國禁止晶片輸出到大陸可能會有反效果，因為拜登制裁該陸企，結果卻是造成Android損失用戶。

郭正亮還稱，儘管大陸現在買不到14奈米以下晶片，但7奈米晶片做得到的事，大陸可以用晶片疊層技術來實現，雖然多花時間、成本也會變高，但如果單看軍事用途，因為需求不大，「要硬做也可以自己做。」他提到，大陸目前晶片短缺最大的問題，主要還是在商業部分，然而陸方現在也積極開發6G跟新的半導體技術，以應對美國禁令。