駐美代表蕭美琴近期將返國述職，由於美國眾議院議長麥卡錫一事訪台懸而未決，國內又傳出黨政高層考慮讓蕭美琴搭配副總統賴清德角逐2024，此刻返台格外引人關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日就指出，「蕭美琴是回台到立法院述職啦，若是有特別的情況，應該是跟麥卡錫有關」，吳更強調「因為麥卡錫這個事情是要我們的老命，我們台灣要被割喉了」，引發討論。

吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中指出，「蕭美琴是回台到立法院述職，若是有特別的情況，應該是跟麥卡錫有關，因為麥卡錫這個事情是要我們的老命，要台灣的命，我們台灣要被割喉了」，吳子嘉解釋，「為什麼台灣被割喉？因為麥卡錫是共和黨，而拜登不希望麥卡錫到台灣，麥卡錫要來台灣就是要搶版面，就是台灣買單，台灣受傷」。

吳子嘉坦言，「麥卡錫訪台這件事情確實讓台灣非常痛苦，蕭美琴回來台灣跟麥卡錫要來台關係比較大，和賴清德無關」。最後吳子嘉也強調，「而這次麥卡錫百分之百來台，解放軍也一定有動作，一定比上次裴洛西來的動作更大，要讓民進黨難看，要逼到民進黨證明『抗中保不了台』，而這也是賴清德面臨的最大考驗」。