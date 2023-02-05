職棒中信兄弟啦啦隊女神峮峮(吳函峮)，近日被拍到和柯震東及友人街頭夜遊，雖然雙方已否認戀情，稱只是認識多年的好友，酸民仍未停止攻擊峮峮，甚至說出曾交往1年多的已逝男星小鬼(黃鴻升)「屍骨未寒」的話來，令演員高英軒跳出來聲援喊：「峮峮也才幾歲？難道要守寡79年？？？」

高英軒4日更新IG限時動態，提及近來峮峮因為緋聞被網友砲轟：「小鬼屍骨未寒」、「演藝圈一堆表兄弟」等話，讓他認為很離譜，抨擊酸民「只准自己放火，不准藝人生活」，接著怒斥：「峮峮也才幾歲？難道要守寡79年？？？」

高英軒對作家謝知橋的貼文點讚表示認同。(圖/高英軒 IG)

接著高英軒轉貼作家謝知橋的貼文，內文提及他們兩個交往的事不重要，同時提醒「女孩們要做的是檢視男友的人品，若發現男友在柯震東和峮峮交往的相關報導底下留言：『小鬼才走多久』、『這女的多急』、『小鬼在天上看著呢』等屁話，建議等情人節一到，思考一下應該如何提出分手，因為會說這種話的人，很可能用傳統觀念與情緒勒索，綁住女生追求愛情與自由的權利，再交往下去會很危險。 」

峮峮和柯震東房間內曾曬出同款星星燈。(圖/峮峮、柯震東 IG)

事實上，柯震東曾解釋雙方是認識10多年的朋友，針對夜遊峮峮經紀人也澄清過：「就是很正常的朋友聚會」，不過後來峮峮和柯震東一前一後PO出同款星星燈，又被解讀為偷偷官宣戀情，峮峮則回應：「那個...我的第二顆星星燈一直都在房間，難道全世界有星星燈的都是我的寶貝？」，語氣顯得相當無奈。