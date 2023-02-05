前新竹市長林智堅中華大學碩士論文被認定抄襲，因而撤銷學位，教育部以「基礎能力不足」駁回訴願。筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮痛批「只准教授剽竊，不准學生抄襲」，台大政治系教授左正東打臉說，有哪一條法律准許教授剽竊，有多少教授受到這樣的指控。而台灣政治對立會這麼嚴重，就是我們不斷把那些規則給抹煞了，比如總統蔡英文的論文、升等的檔案有什麼不能公布的。

左正東4日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，針對「只准教授剽竊，不准學生抄襲」這句話，他有些感受，中華民國政府有哪一條法律准許教授剽竊，有多少教授受到這樣的指控，而經過非常長的學倫調查程序，在馬政府時代有些教授及部長涉及抄襲，就下台了，不只一位部長。大家也讀出言外之意，翁達瑞也承認林智堅有抄襲。

左正東認為，明明情節這麼嚴重，任何人去挺，都會覺得心虛吧。所以翁達瑞幫林智堅講話，其實這根本沒什麼好挺之事。而台灣會出現很多問題、政治對立會這麼嚴重，是我們不斷把那些規則給抹煞了。

左正東舉例表示，比如蔡英文的論文、升等的檔案有什麼不能公布的。很多人質疑，為什麼不能公開這個檔案呢？有人卻去挺她為什麼不能公布，其實很多人的質疑，並不是她的論文是真是假，很多人就是那個點沒辦法接受，也就是她為什麼不公布檔案。

左正東認為，像林智堅抄襲情況這麼嚴重、明顯，蔡英文卻犯了一個非常大的錯誤，去力挺林智堅，她欠台灣整個學術界一個道歉，因為她是總統。而禁止剽竊、抄襲的規則，還作不作數。