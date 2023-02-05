在新北三蘆區5連霸的女議員柯玟伶，去年11月初罹患膽道癌病逝，震驚政壇。對此敏盛醫院研究副院長江坤俊就表示，肝膽腸胃的腫瘤初期不易察覺，等到身體不適時可能為時已晚，因此若有4個症狀，就必須做仔細的相關檢查。

柯玟伶曾在三蘆區議員選舉達成5連霸紀錄，2022年11月初因膽道癌病逝，享壽75歲，距離最後一次公開露面僅不到2周，讓身邊的人與支持者不敢置信。據了解，柯玟伶最後一次露面是為姪女參選里長而站台，之後便選擇開刀治療，希望能早點康復，但癌細胞已擴散，最終不幸病逝。

根據《健康2.0》報導，江坤俊指出，肝膽腸胃的腫瘤，早期鮮少有疼痛等症狀，因此難以察覺，等到開始覺得身體明顯不舒服時，腫瘤可能已經大致阻塞嘗到了，尤其是膽道癌，若患者出現上腹部悶痛、沒胃口、體重大幅下降情形，恐已是末期。所以面對不時有腹痛、脹氣、噁心、嘔吐的病人時，都會建議對方做一次仔細的相關檢查。

中醫吳明珠表示，天氣寒冷，大家都喜歡吃「高溫」、「高熱量」的食物，例如火鍋、燒烤，但若有膽結石的人此時若發作，疼痛程度遠超一般人，因此罹患膽結石盡量少碰這兩類食物。