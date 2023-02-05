苗栗火旁龍之夜，苗栗縣長鍾東錦與前台北市長柯文哲體驗火旁龍。（謝明俊攝）

苗栗火旁龍之夜，4日晚間熱鬧登場。（謝明俊攝）

苗栗火旁龍之夜，4日晚間熱鬧登場。（謝明俊攝）

苗栗火旁龍之夜，4日晚間熱鬧登場，頭屋二岡坪的傳統客家龍出場。（謝明俊攝）

苗栗火旁龍之夜，4日晚間熱鬧登場。（謝明俊攝）

苗栗火旁龍之夜，4日晚間熱鬧登場。（謝明俊攝）

苗栗火旁龍之夜，4日晚間熱鬧登場，「美夢成真火舞團」壓軸演出。（謝明俊攝）

苗栗火旁龍之夜，4日晚間熱鬧登場，「美夢成真火舞團」壓軸演出。（謝明俊攝）

苗栗火旁龍之夜，4日晚間熱鬧登場，「美夢成真火舞團」壓軸演出。（謝明俊攝）

苗栗火旁龍之夜，4日晚間熱鬧登場，「美夢成真火舞團」壓軸演出。（謝明俊攝）

2023苗栗火旁龍之夜

2023苗栗火旁龍之夜

2023苗栗火旁龍之夜

苗栗客庄元宵慶典活動火旁龍之夜，4日晚間在苗栗市河濱公園重火旁登場，9尾龍隊輪番上陣，接受強力鞭炮洗禮，神龍猶如駕霧騰雲在會場上翻騰起舞，活靈活現。今年火旁龍之夜壓軸，仍重聘邀請到去年演出精湛火龍秀的「即將成真火舞團」，為迎向25週年的苗栗火旁龍獻上以龍鳳呈祥、浴火鳳凰劇目帶來炫目感人的「火旁龍25 龍飛鳳舞」演出，贏得在場近萬名觀眾熱烈掌聲及喝采。

苗栗火旁龍之夜在苗栗市長邱鎮軍、客委會副主委范佐銘、苗栗縣長鍾東錦、台灣民眾黨黨主席柯文哲等，還有來自韓國義王市青年會議所由黃仁鐵會長率隊前來的賓客，一起參與舞龍體驗後。隨即引領民眾進入「火旁龍映像—龍舞定幕劇」由威勁龍獅武術戰鼓團和禾豐龍藝聯袂在大型投影螢幕前出演「金龍躍貓裏 精采25」夜光龍與傳統龍舞劇，搭配聲光音效，道出客家庄過往街頭包龍的經典場景。世新大學啦啦隊25人團隊也帶來混合爵士舞、現代舞、流行街舞的炫麗舞技，盡情展現啦啦隊的青春與活力。

緊接著，萬眾期待的「火旁龍」登場，禾豐龍藝、尚好龍藝、星躍龍藝、三義龍藝、二岡坪祥龍隊、聯合大學文觀系龍隊、福星社區女子舞龍隊、福星田寮龍藝、臺中祥瑞創藝競技龍隊等9支龍隊分成三組，輪番接受萬串炮火洗禮，鞭炮來自四面八方，龍身在煙硝中忽隱忽現，彷彿在雲霧中翻騰飛舞帶來祥瑞之氣。

火旁龍之夜壓軸重頭戲邀請了知名的「即將成真火舞團」，演出「火旁龍25 龍飛鳳舞」戲碼，團員們邁力舞動著就像龍在飛騰、鳳在歡舞的姿態穿梭會場，賦予靈動的生命力，現場火光十射，令人叫絕。市長邱鎮軍表示，火旁龍的「火旁」字，源自於鞭炮爆炸的聲音，客家習俗中，龍被鞭炮炸的越烈越旺，運勢越發，希望透過傳統迎龍象徵藉神龍祥瑞之氣來聚福驅疫，帶給大家吉祥平安。