被譽為「最美變性人」的泰國女星寶兒(Poyd)，日前在IG上傳依偎在男友Oak懷裡的合照，左手無名指戴著巨大鑽戒，宣布訂婚，而Oak也同步把IG頭像換上同一張合照，小倆口隔空放閃，冒出了粉紅色泡泡，據悉男方家族經營酒店，財力相當雄厚，雙方預計在今年3月舉行結婚典禮，掀起一片祝賀聲。

寶兒原本的生理是位男性，17歲時勇敢變性成女生，19歲在變性人選美大賽獲得后冠，藉此展開演藝事業，不過她之後被指「外貌不斷升級」，遭指撞臉亞洲女星，包括台灣曾愷玹、南韓女神潤娥，甚至後來有「翻版Angelababy」的稱號，連2013年出演電影《掃毒》扮演影帝張家輝的老婆，當中上演激吻的親熱戲，張家輝演完後，大誇對方有女人味，而寶兒則因為這部戲，在華人地區知名度大開。

如今寶兒出道多年終於有了歸宿，據了解，男友Oak是寶兒朋友的親哥，兩人曾在同一所學校唸書，1年前彼此來電交往後，決定在今年3月於泰國普吉島依照峇峇傳統舉行婚禮，喜訊曝光後，吸引超過21萬當地明星和粉絲點讚祝賀，港星薛凱琪也留言祝福，顯見她在演藝圈中的好人緣。

事實上，寶兒曾在受訪中表示，從小就自認是女生，且認為身上的男性器官很噁心，經多方詢問醫師和查詢資料後，決定在17歲那年動手術，對於這段心路歷程，她只能咬緊牙關挺過去：「做手術的時候真的很痛，但比起想做女人的渴望，這些都很值得」。