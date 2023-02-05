併排違停家長不滿少年拍照檢舉，動手搶手機想刪除照片。(圖／翻攝自TVBS新聞)

園長發言後，該間幼兒園的Google資訊慘遭網友大怒灌洗負評。(圖／Google Map)

台中一名16歲少年，疑似看不過去某幼兒園每到放學時段，都有車輛違停併排，拿出手機拍照打算檢舉，卻遭家長出手毆打搶手機，事後幼兒園園長回應更讓網友看傻，大罵難怪台灣會被說是行人地獄。

台中16歲孫姓少年在某幼兒園前，拿出手機，對著併排違停的車輛拍照，此時一名36歲的邱姓家長上前阻擋，與少年理論，要求刪除照片，過沒多久就動手壓制、搶手機，不斷追打少年到馬路中央，少年跑到附近超商求救，店員趕緊報案處理。

園長發言後，該間幼兒園的Google資訊慘遭網友大怒灌洗負評。(圖／Google Map)

當事幼兒園遭憤怒網友洗一星負評。(圖／Google Map)

根據《TVBS》報導，事後邱姓家長雖然向少年母親道歉，但也要求「我希望你體諒一下幼兒園的家長」，孫姓少年聽到後回「那我現在要去驗傷」，邱姓家長當場發怒，語帶威脅：「去」、「我以後不會再去提醒你任何事，好不好」。

幼兒園園長事後受訪稱，事件發生是在寒假，且是傍晚六點多，併排沒有很嚴重，車子也不多，少年還是堅持要檢舉，有家長一周被檢舉3次。園長補充，少年一年來出沒過數次，現場確實也有併排情形，因此園方也都有請家長用最快時間接送小孩離開。

不少網友看到後傻眼，更灌爆幼兒園Google Map資訊狂洗一星負評：「這園長真棒，台灣被叫行人地獄不是沒有原因的」、「違停要打小教起XD」、「園長發言很棒，很能反映台灣民情」、「這個園長的發言，台灣教育令人擔憂」、「被檢舉很困擾，其他人就不困擾？」、「停成這樣是要體諒個屁」、「都快併排到路中央了，園長還說沒有很併排是哪招」、「還不會提醒你任何事？是在威脅嗎」、「這種幼兒園會教出什麼樣的孩子，真是令人期待」、「家長在校門口打人是校外教學的一環嗎」。