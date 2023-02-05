雲門舞集創辦人林懷民和金馬獎編劇吳念真，4日晚間在台北國家戲劇院對談，兩人妙語如珠，同時也提出對台灣劇場現象的觀察，兩人皆認為，需要有更多能滿足庶民觀眾的作品，才能真正地壯大藝文市場。

林懷民認為，台灣觀眾極具潛力，只是需要機會，他觀察雲門的戶外演出，觀眾總目不轉睛，「我有時也很好奇他們究竟看見了甚麼，我記得有次有位農村的長輩，就是蹲著看，腳上還有泥土，他很專心地邊抽菸邊看，我問他好看嗎？他說好看。我又問哪裡好看？他說：他們很認真，腳步很細膩。」

這段對話啟發了林懷民，「我們常常說，什麼叫作看懂呢？我們的懂，當然不是舞評家、影評家的懂，而是大家都看得懂的東西。」林懷民說，曾經有外國人詢問，雲門在戶外演出的節目，是不是和在劇院裡演出的內容不太一樣，「但我們在戶外演的，就是在紐約、巴黎和莫斯科一樣的節目，而這件事情在台灣尤其可能發生。一樣的東西 搬到任何地方去，都可以讓觀眾滿足和開心。」

林懷民表示，他一直相信台灣觀眾的眼光，「大家是在那邊等著，以及沒有得到滿足。我們現在談的藝術、藝術，都是台北人在談，這些作品往往出不了台北，在同溫層裡面很好；但這些東西仍是要存在，前衛、反骨和革命的東西，都是需要有的，但是金字塔底下，應該要有很大的底盤，那裡有這麼大的觀眾群，必須被滿足。」

吳念真表示，他也一直認為，地方的文化中心可以和地方的團隊一起合作，「當地人創作當地的故事，當地人才會喜歡，觀眾一旦習慣看演出了之後，就會想要再看別的節目，就可以繼續看。」

吳念真說，有次台南人劇團的朋友告訴他，有觀眾朋友看完綠光劇團的戲，看完後看見台南人的戲，也想買票來看，「這就是一個切入點，觀眾至少會知道，舞台劇其實是可以看的。」

吳念真表示，不管是哪一個領域的表演，努力的目標都一樣，就是把金字塔底層養大，「地方的創作者和地方場館，如果能做結合 才是最大的可能。」