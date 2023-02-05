邱姓家長在文章底下留言嗆孫姓少年要求刪文，還放話「你長大就會懂了，什麼是社會」、「看來，你並不想到此為止」。(圖／爆怨公社)

邱男貼出孫姓少年照片要求刪文，見少年不予理會後，放話「就是這種態度，希望你可以好好保持一輩子」。(圖／爆怨公社)

台中一名16歲孫姓少年，因不滿某幼兒園門口上下學時間汽車併排問題嚴重，於是拍照檢舉，卻遭其中一名36歲邱姓家長動手壓制搶手機，驚動警方，以妨礙自由將邱男送辦。事後孫姓少年PO文控訴原因與經過，又遭邱男留言要求刪除，更語帶恐嚇威脅「我看你是不懂社會哦」。

孫姓少年在《爆怨公社》PO文控訴，台中市某幼兒園，家長接送小孩的時侯都慣性違停，於是自己當天拍了幾張照片，卻遇到家長動手搶手機，幼兒園主任還稱他是檢舉「慣犯」，自己被家長壓在馬路上搶走手機，最終跑到旁邊超商請店員報警才解決。孫姓少年說，那邊原本就沒有人行道，還要去閃併排違停，大嘆「台中行人地獄真的不是叫假的」。

豈料一名自稱是當事家長的網友在底下貼出原PO照片，留言嗆聲：「你不是已經提告妨礙自由了嗎？為什麼還要在這邊牽連無辜的人，你不擔心學校對你提出毀謗嗎？」，稱親耳聽到警方說20通檢舉電話，有18通是原PO打的，手機掉了、眼鏡掉了，自己也是幫忙撿起來。

邱男更語帶恐嚇說：「一直跟你強調，什麼是社會，你不明白，對吧，那你要保佑你爸媽夠強大，才可以互你一生，不然你以後就會懂了，什麼是社會」，少年不畏懼，邱男繼續嗆：「就是這種態度，希望你可以好好保持一輩子」、「看來，你並不想到此為止」。

網友看到後紛紛砲轟：「一個成年違停仔好意思跟未成年人說什麼是社會」、「整篇都是滿滿恐嚇味道耶，是嫌妨礙自由一條罪不夠嗎」、「都被移送了，是你該求他到此為止」、「標準欺軟怕硬的老害」、「問題出在學校跟你們這些違停仔，然後你覺得處理掉這小孩就可以了，可悲」、「你還放未成年的照片出來，又要多吃一條罪名囉」、「未成年都知道不能違停，你違停還最大聲，可憐哪」、「這種大人還有資格拿這種是非不分丟人現眼的事來教訓小孩什麼是社會，有夠反胃」、「家長都不會教育孩子可以違規闖紅燈，怎麼違停就要人體諒」、「就是因為有你這樣的大人，讓自己的小孩從小對違規也習以為常，難怪台灣會被外國人說是行人地獄」、「社會就是36歲的人違規惱羞動手打16歲的少年嗎」。