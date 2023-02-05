【愛傳媒Jack Dai專欄】我常常在想，人類的根本共性是什麼？

答案很多，如果讓我選一個，最根本的答案是「不滿足」。

這是好萊塢電影、日本動漫、日劇和韓劇不會告訴你的真實，因為說了，故事就不浪漫了。

試想幾種情境……

你好喜歡一個女孩（或男孩），覺得此生此世最大的心願就是得到她，好不容易得到了，你覺得幸福，可是接下來面對的是相處和柴米油鹽醬醋茶。

你好渴望財務自由，浪漫地想著達成後去鄉下買塊地，過上無憂無慮、平靜自得的生活，好不容易實現了，卻在時光流逝中感到自己無所事事，不禁想找新的目標或生命的意義。

你好想逃脫的忙碌、囚禁、被虐等等苦難，不論付出什麼代價都可以，好不容易妳逃脫了，幸福不已，你以為自己已知足、無所欲求，卻發現喜悅不持久，原來你不僅渴望逃脫苦難，還想追求幸福。

你原本被宣判死刑，能活下來什麼都好、多兩年也好，結果幸運地死裏逃生，卻發現自己想要活更久，原來你不僅想活，還想活很久。

上面四種情景我猜你都能想像，你也曾經自我說服或撇頭不理過，你發現這是人腦的機制，像吸毒，得到的幸福一樣會邊際效應遞減一樣的多巴胺分泌，快感隨次數遞減。

不變的是，我們得說服自己遺憾不是遺憾，只是過程。

過程似乎週而復始、永無止盡，不滿足也是。你羨慕的人，正面對著新的煩惱；新的煩惱，催促你去安撫。

在生命結束前，人生都是一個不滿足的過程，至死方休。

有了這層體認，你會暗自羨慕起那些為理想努力奮鬥一輩子、卻始終沒有達成的人，他們可以心無旁騖的行動，他們可以無愧於心的不滿足：「他們的過程永遠不會結束。」

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：作者提供。

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